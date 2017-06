Salvador Adame y El Cabezas sí se conocían, afirma edil de Múgica

MORELIA, Mich., 30 de junio de 2017.- El periodista Salvador Adame Pardo sí conocía a Daniel R., alias El Cabezas, aseveró el presidente municipal de Múgica, Salvador Ruiz Ruiz.

Abordado por representantes de medios de comunicación en Casa de Gobierno, el munícipe afirmó que en algunos momentos el periodista le había dicho que conocía al referido y presunto delincuente desde niños.

“Eso sí lo sabía porque el propio Salvador me lo dijo, no son familia pero son vecinos, de niños, y si tengo que decir la verdad, sí, mi tocayo me llegó a decir que se conocian con él”.

Esto, a pesar de que en días pasados la hija del comunicador rechazara de manera contundente que Adame tuviera algún vínculo emocional, consanguíneo o de cualquier tipo con miembros del crimen organizado.

Además de que ella personalmente jamás había conocido a Daniel R., alias El Cabezas, como informó el procurador, José Martín Godoy Castro en un mensaje el pasado lunes.

El alcalde insistió en que su relación con el comunicador fue siempre buena, pero cambió después de intentar negociar convenios de trabajo y que no se dieran debido a que supuestamente Adame cobraba “seis veces más que sus compañeros”.