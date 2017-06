Hay riesgo de que cultura viva se convierta en objeto lucrativo: Colmich

ZAMORA, Mich., 20 de junio de 2017.- Hans Roskamp, profesor investigador y coordinador del Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán (Colmich), explicó que la figura de los indígenas como cultura viva de México, podría convertirse en un objeto turístico para generar ganancias económicas.

El investigador, originario de la provincia de Limburgo, al Sur de los Países Bajos, explicó en una entrevista que para algunos países el hecho de tener indígenas que representan la cultura viva, se convierte en un atractivo, por tanto un riesgo, algo que en ocasiones ocurre en nuestro país.

“Es un riesgo, se puede incluso decir que hay estrategias, algunos investigadores han escrito de la identidad como estrategia: tendrán que vestirse, tocar cierto tipo de música, es lo que les gusta a los visitantes”, dijo, y explicó que eso contribuye a la realización de una imaginario donde se corre el riesgo de convertir a la cultura en un objeto de ganancias económicas.

Hans Roskamp manifestó que es como un teatrito, puso el ejemplo de la isla caribeña de Holbox, donde llevan la pelota purépecha, “el turista encantado, pero está descontextualizado, no es lo mismo jugar en el contexto de tus pueblos que en Holbox”, refirió.

“Es un riesgo”, reiteró el investigador, y prosiguió: “el gobierno lo promueve y los propios participantes a veces lo interiorizan y lo reproducen”. Se puso como ejemplo: “es como un holandés con unos zuecos, o las muchachas con trajes típicos, pero el holandés ya no vive esta cultura”. Dijo que la Danza de los Viejitos se suele bailar en una plaza pública de Zamora, “obviamente por recursos económicos, es diferente en el contexto de las festividades”, aseveró.

“No digo que no se deba hacer, pero me pregunto si estas políticas del gobierno a escala mayor, ¿realmente benefician a las comunidad?, no estoy tan seguro, el turista no va a comer y a visitar a los pueblos indígenas”, señaló.

Expuso que en Morelia hay consorcios y determinadas familias que probablemente manejen los negocios, los grandes hoteleros y restauranteros, “y al grupito (de indígenas) que va, les dan, pero no es estructural, la gente baila o cocina y regresa a su lugar de origen, no hay condiciones para que los indígenas puedan pavimentar su propio camino, existe el riesgo de que la cultura viva se convierta en objeto teatral”, sentenció el investigador.

A la pregunta directa de si entonces hay una prostitución en la figura de los pueblos originarios y sus costumbres, el académico dijo que sí, “por supuesto”.

Habló del caso de los Voladores de Papantla, que de ser una actividad vinculada con una cosmovisión determinada, por tanto realizada bajo un ritual específico de tiempo y forma, hoy en día se hace con mucha frecuencia bajo una idea de atractivo turístico, mismo caso con los rituales de Día de muertos en Michoacán, “se vuelven productos, mercado, no digo que esté mal, pasa en todo el mundo, hay ejemplos muy gruesos, entiendo que puede ser una alternativa de ingresos para el gobierno, pero no veo que beneficie a los desprotegidos y los ayude a mantener su propia cultura y su lengua”, reflexionó.

En ese sentido, dijo, el neocolonialismo prosigue, “las comunidades dirigiéndose al gobierno y el gobierno haciendo y deshaciendo, se vuelven como pelotas en un juego de fútbol esas comunidades, no les sirve”, puntualizó.

“Yo creería en proyectos de ellos mismos, apegados al ecoturismo, el mejor que conocemos es el de Parangarícutiro, esas cabañas, ir al bosque, la reforestación y explotación de cabañas manejadas por la misma comunidad”, manifestó Hans Roskamp.

El investigador fue directo al manifestar que en el interior de los pueblos indígenas no hay tanta unión como se proyecta hacia afuera, “hay partidismo o facciones, como investigador incluso uno se da cuenta de esto, es muy complicado romper esta ola, este tipo de violencia hacia esas culturas, la discriminación siempre es violenta”, manifestó, y dejó en claro que también tienen que surgir proyectos de ellos mismos, no se puede voltear sólo al gobierno.