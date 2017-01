Retoma GPPRD posible destitución de Puebla Arévalo como coordinador

MORELIA, Mich., 30 de enero de 2017.- Para evitar una división del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado, se dejó de lado la destitución del coordinador Juan Pablo Puebla Arévalo, pero el asunto será retomado esta semana, afirmó el vicecoordinador de la bancada Ángel Cedillo Hernández.

“No entiende que no puede hablar como coordinador del grupo parlamentario cuando manifiesta su apoyo a otros partidos y aspirantes a la Presidencia de la República, no nos puede representar en ese tipo de actividades, al menos no a Ángel Cedillo Hernández”.

El diputado por el distrito de Uruapan Norte dijo que le pidió a la legisladora Nalleli Pedraza Huerta, como integrante de la misma corriente, el Frente Amplio Progresista, que hablara con él y le pidiera que no hiciera pronunciamientos a nombre del grupo parlamentario perredista, pero también la ignoró.

Cedillo Hernández señaló que por respeto a las instituciones, a su partido y a la bancada todos deben ser prudentes al manifestar sus preferencias y, aunque finalmente el PRD pueda hacer alianza con Andrés Manuel López Obrador y Morena, hay que respetar los tiempos institucionales y las definiciones legales.

Sin embargo, indicó que luego de asistir al mitin de López Obrador y de firmar el acuerdo de unidad por la prosperidad y el renacimiento de México, emitió boletines como coordinador de los diputados perredistas, por lo que retomará el tema de su desconocimiento.

“A Juan Pablo le hace falta recato y ética política para representar al grupo parlamentario del PRD”, insistió Cedillo Hernández, quien dijo no tener idea de quiénes colocaron las mantas en las que se acusó al ex gobernador, Leonel Godoy Rangel, y al diputado federal, Fidel Calderón Torreblanca, de traidores.