Respalda Sigala postura de Peña; promueve pronunciamiento de Copecol

MORELIA, Mich., 26 de enero de 2017.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez respaldó la decisión del presidente, Enrique Peña Nieto, de no asistir a la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para el 31 de enero.

“México no puede, de entrada ni de salida, estar de rodillas ante un presidente con un discurso tan hostil y tan bajo de diplomacia, no puede ser así una relación con un vecino nuestro con el que tenemos fuertes lazos. En él, una parte de nuestra población está allá, con quien tiene fuertes inversiones en nuestro país además y ese trato no lo merece México”.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática anunció que como vicepresidente de Gobernación de la Conferencia Permanente de Congreso Locales (Copecol) promoverá un encuentro urgente con la directiva para plantear un pronunciamiento de los 32 congresos locales del país en esta materia.

Indicó que, en medio de la crisis financiera que vive el país, viene la crisis de relación bilateral con Estados Unidos, lo que hace necesaria la unidad de todos los mexicanos para defender a la patria, la soberanía, la riqueza y la cultura, por encima de todas las cosas, sobre todo de orígenes partidarios.

La mañana de este jueves, el presidente estadounidense tuiteó que si México no está dispuesto a pagar por el muro fronterizo entonces no debería realizarse la reunión de alto nivel.

Luego, Peña Nieto también tuiteó que había avisado a la Casa Blanca que no asistiría a reunión, prevista para el próximo martes.

En la reunión entre los dos presidentes se iban a tratar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración.