Reiteró De los Santos posibilidad de contender por alcaldía de Morelia

MORELIA, Mich., 8 de junio de 2017.- Aunque todavía no son tiempos de manifestar las aspiraciones electorales para 2018, la diputada federal Daniela de los Santos afirmó que no ha descartado contender por la presidencia municipal de Morelia.

“Yo estoy convencida de que tu trabajo te abre muchas puertas y ahorita no son tiempos de decir tengo tal aspiración, falta mucho para la elección, pero no me descarto”, señaló en entrevista realizada en Palacio Legislativo a donde acudió a la presentación del libro Corrupcionario Mexicano de Alejandro Legorreta.

Reconoció que por tratarse de elecciones concurrentes con la de la Presidencia de la República ya se habla mucho del tema, pero todavía falta mucho, ya que los procesos internos partidistas serán hasta enero del próximo año.

En lo inmediato, dijo que su objetivo es lograr que el Senado de la República apruebe la Ley General de Adopción, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la que forma parte.

“Mi objetivo primordial es ese, hay muchos niños en el país esperando un hogar y no voy a quitar el dedo del renglón hasta que el Senado apruebe esa iniciativa”, insistió la ex legisladora local.