Rehabilitación de Cimo requerirá 30 mdp adicionales: Sosa Tapia

MORELIA, MICH., 28 de diciembre de 2016.- La rehabilitación de Ciudad Industrial de Morelia (Cimo) requerirá de por lo menos 30 millones de pesos que no se consideraron en el programa anual de inversión (PAI) correspondiente a 2017, señaló Juan Fernando Sosa Tapia, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura en la capital del estado.

Tras la revisión de los trabajos de reencarpetamiento de vialidades en el parque industrial, sustitución de luminarias, desazolve, mantenimiento de drenes y drenajes, entre otras acciones de mantenimiento preventivo por un total de 950 mil pesos, Sosa Tapia expresó que se requiere de otro tipo de trabajos, mantenimiento correctivo, para dotar a Cimo de condiciones apropiadas para la atracción y permanencia de capitales productivos.

Alrededor de 30 millones de pesos deberá invertir el municipio en estas labores, las que disponen ya de una ruta y un proyecto definidos, si bien aún requieren de una fuente de financiamiento, debido a que quedaron excluidos del PAI 2017.

Reiteró que la instalación ha enfrentado “muchos años” de abandono y desatención, notables en los baches, la insuficiencia de luminarias y las problemáticas de seguridad pública que refieren los trabajadores de la zona, por lo que la actuación para rehabilitar Cimo es imperativa.

Aseveró que la intervención del parque industrial no sólo precisa del compromiso de la autoridad por atender la problemática existente, sino de los empresarios radicados en la instalación mediante el pago des us contribuciones, en particular del impuesto predial.