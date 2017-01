Recula el PRI: no impugnará recorte a prerrogativas

MORELIA, Mich., 31 de enero de 2017.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no impugnará el acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de recortar el monto de prerrogativas a los partidos, lo que va en contra del discurso expuesto por el representante del partido tricolor ante el órgano electoral hace algunas horas.

La decisión de no impugnar el acuerdo del IEM, que surtiría efecto hasta junio y sería impugnable hasta un mes después, la tomó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Víctor Silva Tejeda, quien, aunque reiteró su desacuerdo con el recorte de 2 millones de pesos al financiamiento de este año, dijo que no impugnarán “porque es para todos”.

“Yo con mi potestad he decidido que no vamos a impugnar; no estamos de acuerdo, pero no vamos a impugnar; no estamos de acuerdo pero no lo vamos a impugnar porque es parejo, y cuando es parejo tenemos que aguantar”, dijo Silva Tejeda entrevistado en el marco de su asistencia a la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del PRI celebrado este martes en la capital michoacana.

En la sesión del Consejo General del IEM, donde la noche de este lunes aprobó el calendario de prerrogativas a partidos políticos, el representante del PRI, Octavio Aparicio Melchor, se manifestó en contra de la decisión del organismo de recortar 5 por ciento a las prerrogativas de los partidos, monto originalmente previsto por 157 millones de pesos.

En comparsa con el Partido del Trabajo y Morena, el abogado del PRI cuestionó la inconstitucionalidad de la reducción, la falta de claridad en los ajustes al gasto operativo en los capítulos 1000, 2000 y 3000, y con un exhorto a la austeridad del propio instituto, sugirió que se homologuen los salarios de los consejeros del IEM a los de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral.

Sobre el tema, el IEM justificó la reducción a las prerrogativas como consecuencia del impacto que resintió el organismo tras el recorte a su presupuesto, además de que aseguran que el órgano está facultado para aprobar y modificar su presupuesto en lo que ve al gasto operativo y que la ley faculta para ajustar las prerrogativas de los partidos de acuerdo a la condición presupuestaria del instituto.