Rector rechaza petición para removerlo; no he cometido faltas, asegura

MORELIA, Mich., 05 de enero de 2017.- “No comparto la solicitud para mi salida”, aseveró el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna González.

Esto, luego de que los representantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) y del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) solicitaran su renuncia.

Dicha solicitud la hacen los dirigentes sindicales debido al atraso que se ha tenido por parte de la autoridad nicolaita respecto al pago de la segunda quincena de diciembre.

“Tenemos un problema económico muy delicado que no lo he generado yo como rector, no coincido con un planteamiento de esa naturaleza, no lo comparto.

“Yo más bien invito al SPUM y al SUEUM a que enfrentemos de manera unida una realidad muy difícil en beneficio de nuestros trabajadores, estudiantes y familias; este año tenemos que ir juntos para gestionar los recursos que tanto necesitamos”.

Serna mencionó que un problema estructural como el que se presenta en la Universidad no se resolverá de una manera coyuntural, sino con cambios profundos, con conciencia y unidad.

“Hay muchas prestaciones no reconocidas por la Federación y yo más bien los invito a que sigamos trabajando unidos, no he cometido ninguna falta, si tuviéramos el dinero ya lo hubiéramos entregado y más bien estoy trabajando en beneficio de todos los sindicalizados y lo voy a seguir haciendo con dignidad y responsabilidad”, sentenció el Rector.