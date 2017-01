Recorte de prerrogativas a partidos políticos no es revancha: IEM

MORELIA, Mich., 30 de enero de 2017 .- El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ramón Hernández Reyes, subrayó que la reducción de cinco por ciento al monto de prerrogativa originalmente prevista para los partidos políticos, por 157 millones de pesos, “no es una revancha política” contra el Congreso de Michoacán ni el Poder Ejecutivo ante los cuales se mantiene “abierto al diálogo en busca de una ampliación presupuestal”, según dijo.

En rueda de prensa, posterior a la celebración de la sesión extraordinaria del Consejo General del IEM celebrada la noche de este lunes, donde fue aprobado el calendario y monto de prerrogativas, Hernández Reyes subrayó que la decisión de ajustar a la baja el gasto al presupuesto de los partidos, no obedece a un “chantaje ni revanchismo” contra nadie.

El recorte a las prerrogativas costó al PRI, PRD y PAN alrededor de 2.5 millones de pesos, a cada uno, y de alrededor de 800 mil 500 pesos para los partidos Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, a cada uno para este año, y aplicaría a partir del mes de julio, en caso de no tener éxito en la búsqueda de una ampliación presupuestal.

Hernández Reyes recordó que el Congreso de Michoacán hizo un recorte de 81 millones de pesos a la proyección presupuestaria hecha por el órgano electoral por 285 millones de pesos, de lo que aprobó solamente 204 millones de pesos, escenario económico que obligó al instituto a realizar un ajuste al gasto operativo.

A pregunta expresa, dijo que tras la aprobación del Congreso de Michoacán de reducir el presupuesto al IEM no se utilizaron las herramientas jurídicas de impugnación toda vez que se le ha apostado a “privilegiar el diálogo”, dijo, al señalar que en lo sucesivo buscarán una ampliación presupuestal cuyo monto se evitó a aventurar, pero subrayó que tendrá que ser lo suficiente para poder llevar a cabo la organización del proceso electoral 2017-2018 que iniciará en septiembre.