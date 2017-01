Rechazaron aseguradoras pagar fianza colectiva para ex autodefensas

MORELIA, Mich., 24 de enero de 2017.- Ninguna aseguradora quiso explorar la posibilidad de una fianza colectiva para los 70 ex autodefensas, detenidos juntos con su líder, José Manuel Mireles

Valverde, que pueden llevar en libertad el proceso que se les sigue por portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, informó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática lamentó el fracaso de los trámites que realizó y dijo que no queda más que hacer una coperacha aunque reconoció que en medio de la crisis económica que vive el país difícilmente habría respuesta de los ciudadanos.

El legislador rechazó que sean declaraciones mediáticas las que realizan algunos políticos en torno a los ex autodefensas y, principalmente de su ex vocero sobre su eventual traslado a Michoacán

y sostuvo que no es suficiente con que los gobiernos federal y estatal lo aprueben.

“Hay un procedimiento a seguir y comienza con el pedimento del juez a las instituciones federales y estatales, es la ruta, pero desconozco si la defensa de los ex autodefensas ya hicieron los trámites correspondientes”.

Sin embargo, el abogado Ignacio Mendoza Jiménez y el ex presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, sostienen que torno a ese tema hay mucho oportunismo político y le sacan provecho, incluso partidista a su supuesto interés, pero no hacen nada más allá de sus declaraciones.

Ambos insisten en que Mireles Valverde no es puesto en libertad porque le tienen miedo a su capacidad de convocatoria y movilización por lo que lo consideran un preso de conciencia.