Rechazan diputados incongruencia por opacidad en gasto del Legislativo

MORELIA, Mich., 29 de junio de 2017.- Diputados de las tres principales fuerzas políticas en el Congreso del Estado rechazaron que sean incongruentes al mantener en la opacidad el gasto del Poder Legislativo mientras promueven leyes sobre transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez dijo que el informe del primer trimestre de 2017 que la Junta de Coordinación Política presentó al pleno de la 73 legislatura, en el que únicamente se habla de que en total se gastaron 234 millones 502 mil pesos, fue porque el Comité de Administración y Control sólo eso entregó.

“Nosotros no tenemos ningún problema con entrarle, se tiene que hacer, tenemos que cumplir con la ley, incluso hemos propuesto modificaciones a las leyes para tener transparencia y ser más duros en la fiscalización del gasto, pero no las han dictaminado, esperamos que lo hagan antes de que concluya el año”.

La coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Hernández Íñiguez, aseguró que el desglose del gasto es información pública que debe estar disponible en la página web y si no lo está es porque tienen un atraso en el tema de la transparencia

“Este congreso tenía un atraso importante desde el tema que parece simple, pero no lo es, de tener personal que pueda subir la información al portal, la capacitación del personal de transparencia,

estamos haciendo un esfuerzo, pero las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana y no todo es blanco o negro”.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática, Pascual Sigala Páez coincidió con la legisladora del tricolor y señaló que como presidente de la Mesa Directiva es su responsabilidad y su deseo personal transparentar el gasto del Poder Legislativo.

“Estamos trabajando en ello, somos la legislatura que más esfuerzo ha hecho para que esto ocurra, el sistema de contabilidad está construyéndose, personalmente he pedido a la Secretaría de

Administración y Finanzas y al Comité de Administración y Control que trabajemos a marchas forzadas para que transparentemos cada una de las áreas”.

Los tres diputados coincidieron en que el informe que presentaron al pleno en la sesión pública del 28 de junio se incluyeron varios artículos transitorios para ir corrigiendo las deficiencias, cuando desde hace dos años los informes trimestrales del gasto deben explicar a qué se destinó cada peso del presupuesto, pero no se hace.