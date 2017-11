Realiza Gobierno gestiones para dar respuesta a exigencias de sindicatos

MORELIA, Mich., 7 de diciembre de 2017.-Luego de asegurar que el gobierno dará respuesta a las exigencias económicas de los diversos sindicatos de la entidad, el secretario de gobierno, Adrián López Solís indicó que ya se realizan las gestiones ante el gobierno federal.

“El gobernador Aureoles ha estado viajando a la Ciudad de México para gestionar recursos extraordinarios y poder hacer frente a los compromisos de fin de año”, recalcó.

En entrevista, López Solís señaló que el gobierno no ha quedado cruzado de brazos en espera de que caiga el dinero del cielo.

Según los registros gubernamentales, la administración estatal arrastra aún un esquema deficitario por el orden de los 3 mil 500 millones de pesos, tras recibirlo en más de 5 mil 500 millones, donde el sector educativo y la Universidad Michoacana son quienes mayor problemática registran.

El funcionario estatal declaró que el gobernador Aureoles no ha cesado en la gestión de recursos extraordinarios para Michoacán, no solo para atender el tema sindical, sino para la construcción de obra e infraestructura.