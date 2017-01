No hay razón para renunciar a la coordinación del GPPRD: Juan Pablo

MORELIA, Mich., 31 de enero de 2017.- No he faltado a la línea política del Partido de la Revolución Democrática, ni violado ningún acuerdo al interior del Grupo Parlamentario, por ello no existe razón para que renuncie a la Coordinación del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado que hoy ostento, afirmó el Diputado Local, Juan Pablo Puebla Arévalo. Así lo señala un comunicado de prensa.

“Lo único que se ha puesto sobre la mesa es mi asistencia a la firma de un acuerdo de unidad de las izquierdas, un hecho en el que promoví uno de los resolutivos del pleno del IX Consejo Estatal del PRD: Rechazar cualquier alianza con la derecha y mirar a las fuerzas progresistas como aliados naturales”, señaló.

“Este último es un tema en el que coincidimos todos en el PRD, nadie dice que no, sino que es un tema de tiempos, es un tema político y no jurídico; por lo cual más allá de buscar volar cabezas, al interior del PRD debemos buscar congregarnos en un mismo proyecto de nación y llamar a la unidad”, recalcó Puebla Arévalo.

“Los perredistas debemos ver que más allá de los partidos se está haciendo historia, se está construyendo una mayoría entre las fuerzas progresistas, la cual permitirá quitar el régimen del PRI y al PAN le impedirá regresar al poder, romper con los gobiernos neoliberales que han hundido al país y comenzar con el renacimiento de México”, agregó.

“Me siento contento porque como parte de las nuevas generaciones, estoy por convicción apoyando a un proyecto que considero viable para México, Andrés Manuel puede ser el candidato de las izquierdas para ganar la Presidencia de la República, México no aguantaría 6 años más del PAN o del PRI, solo unidos podemos ganar; los Diputados Locales del PRD podemos tener diferentes puntos de vista, yo soy coordinador por el voto mayoritario de mis compañeras y compañeros, solo su voto mayoritario puede removerme y no veo razón alguna para que eso ocurra”, concluyó.