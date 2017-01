Pudo incurrir en desvío, pero no en peculado, aclara Fausto

MORELIA, Mich., 28 de enero de 2017.- El ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, aceptó en entrevista que en la investigación emprendida por la Contraloría de Michoacán a administraciones pasadas, entre ellas la suya, pudieran encontrar desvío de recursos, sin embargo dejo en claro que esto no significa peculado, fraude o cualquier otro ilícito.

“Hay que señalar que la gente cuando no sabe, cuando no tiene el sentido de lo que es la administración, cuando se habla de desvíos, piensan que se lo robaron, no hay que confundir peculado con desviación”, indicó el ex mandatario.

Explicó que desviación es muchas veces redireccionar recursos, “lo que sí es que hay que precisar para qué se redireccionaron, ¿para viajar en helicóptero? ¿para andar viajar al interior del estado o fuera del país? ¿para tener más empleados, más burocracia? entonces habrá que ver para qué” reiteró Vallejo Figueroa.

Expuso que redireccionar es para pagarles puntualmente a los trabajadores, “es un delito no pagarles”. Manifestó que en su caso fue muy puntual con los de Salubridad, con los maestros, con la Universidad Michoacana, a la cual le dio más de dos mil millones de pesos.

Fausto Vallejo manifestó que de otra manera si hay fraude, si hay peculado o si hay empresas y obras fantasmas, se debe de castigar a quien sea. Calificó de “especulación torpe” lo que se ha dicho respecto a que serían 10 los funcionarios sancionados por las investigaciones de la Contraloría, “tú no puedes estar violando la presunción de inocencia, además lanzar la bola así pues ¿qué te dice?, ya no te dice absolutamente nada, son puras especulaciones, yo creo que desde la administración no se puede estar hablando con especulaciones”, dijo, y aseguró que a él no lo han citado en absoluto; “estamos aquí, listos para eso”.