Protestan docentes en SEE; acusan que habrá 4 mil despidos

MORELIA, Mich., 3 de julio de 2017.- Un grupo de trabajadores del nivel Telesecundaria se manifiesta en las oficinas de la Subdirección de dicho nivel en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

Los inconformes aseguran que hay incumplimiento de la autoridad educativa para respetar espacios laborales para profesores con años de antigüedad y que quedarán fuera de la Doceava etapa de regularización de lugares de trabajo.

En entrevista para Quadratín la docente María del Rocío Ventura indicó que esto es porque la autoridad dejará sin empleo a más de 4 mil trabajadores al dejarlos fuera del proceso referido.

“La lucha magisterial nos había dejado logros como la beatificación laboral y el gobierno está desconociendo los acuerdos que se habían logrado desde hace ya al menos dos años, las minutas y nos está condenando a la inestabilidad laboral.

“Tenemos compañeros que están a punto de quedarse sin trabajo y la siguiente quincena es la última que cobran; son compañeros de promoción que incluso pueden llegar a tener hasta cerca de 20 años de trabajo; tenemos un número general de casi 4 mil personas”.

De igual manera, desalojaron al personal de dicha área y procedieron a colocar cartulinas con frases como “Trabajadores con 8, 1, 15 y 27 años de servicio a partir del 15 de julio se queda sin empleo; basta de atropellos”, “Respeto a la estabilidad laboral” y “Fuera Alberto Frutis por corrupto”.

La profesora aseguró que la protesta podría repetirse en próximos días si persiste el incumplimiento de la autoridad por respetar el espacio laboral de docentes con varios años de trabajo.

“Somos más de 4 mil personas que estamos por quedarnos sin estabilidad laboral, estamos a punto de quedarnos en la más profunda miseria, somos madres de familia, trabajadores que mantenemos casas y que no tenemos otros ingresos”.

Con esta protesta esperan recibir respuesta de las autoridades, pues los inconformes aseguran que ha habido reuniones pero estas han sido infructuosas.

“Han sido infructuosas porque la Secretaría no cumple su palabra, no respeta las movilizaciones políticas, no respeta su palabra”.