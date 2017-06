Aprueban en comisiones adicionar receptación a Código Penal

MORELIA, Mich., 20 de junio de 2017.- Para desalentar la compra de autos robados la comisión de justicia aprobó una adición al artículo 212 del Código Penal con la que se incluye la “receptación” que no está tipificada en la ley actualmente.

El delito de receptación se da cuando un presunto responsable de robo de vehículo señala haber adquirido de buena fe la unidad y no tenerla con la intención de robarla, es un tipo penal que no existe y que los jueces no califican como válido, lo que permite la liberación de los detenidos en posesión de automotores reportados como sustraídos.

En el dictamen correspondiente, que será sometido a consideración del pleno de la 73 legislatura en la sesión del 21 de junio se indica que el robo de vehículos incorporado a la receptación pretende ser una medida que impulsará la reducción en la tasa de robos de unidades automotoras, más que el endurecimiento de las penas.

La intención es concientizar a los ciudadanos que al momento de realizar una compra tomen las medidas de precaución para asegurarse de que el vendedor es realmente el dueño ya que en la mayoría de los casos los delincuentes se hacen pasar por legítimos dueños a fin de engañar a los compradores abusando de la costumbre que se tiene por no cerciorarse de la procedencia del bien, se indica en el documento.

La propuesta para incluir ese tipo en el Código Penal fue presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar quien argumentó que actualmente la receptación es equiparable al robo simple, lo cual resulta un atractivo para las bandas de robo de vehículos, ubicando al estado en quinto lugar nacional en robo de autos.