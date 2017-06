Propondrá ahora Lupo Hernández legalizar uso lúdico de la marihuana

MORELIA, Mich., 25 de junio de 2017.- Después de que la Cámara de Diputados autorizara el uso medicinal y científico de la marihuana en México, el pasado 28 de abril, el diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Guadalupe Hernández aseguró que la propuesta que le sigue es legalizar el uso lúdico de esta planta.

En exclusiva para Quadratín, el político manifestó que aprobarlo sería quitarle la herramienta fundamental al crimen organizado, por lo que disminuirían “enormemente” los crímenes y delitos causados por el tráfico ilegal del cannabis.

“Yo no entiendo cuando dicen que los mexicanos no estamos preparados para legalizarla de uso lúdico, no somos idiotas para no estarlo. Estamos siendo idiotas al no legitimarla”, sentenció Hernández.

Basado en ejemplos como los de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, donde es legal consumirla de manera recreativa y ello no ha generado un problema de salud, señaló que en México será igual.

“Mi intención desde hace tiempo fue presentar la del uso terapéutico, de la que antier salió el edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación, para luego presentar la del uso recreativo entre el próximo 31 de septiembre y el 15 de diciembre. Voy a retomar el debate una vez que ya se aprobó la medicinal”.

Sobre su uso terapéutico, recordó que la discusión al respecto regresó cuando el padre de una niña de Monterrey, que tiene Síndrome de Lennox, apeló a la corte para poder comprar medicina compuesta de cannabis de manera controlada en Estados Unidos y así disminuir sus episodios de epilepsia, de los que podía sufrir hasta 400 al día.

Además, cuando a cuatro consumidores se les concedió el amparo y ahora pueden sembrar platas en su casa para su consumo personal.

Con la aprobación del uso medicinal de la marihuana se modifica la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para poder sembrar de manera regulada. Sin embargo, enfatizó Lupo Hernández que no es legal en sí comenzar a hacerlo indiscriminadamente, por lo que instó a las personas a evitar la práctica.

“Ahora la Secretaría de Salud tiene 180 días para hacer los reglamentos secundarios y ver cómo, quién, cuándo, dónde, en qué circunstancias se va a producir la marihuana y cómo se va a procesar para el uso medicinal, y ya hay gente moviéndose”, informó el diputado y remató: “he recibido infinidad de llamadas preguntando cómo le van a hacer, que ya tienen tres, hasta diez hectáreas, y ellos quieren seguir con el cultivo de la marihuana, pero la recreativa”.

De ello, concluyó que además del beneficio a los enfermos se generará un movimiento económico importante, pues para sembrar y cosechar se necesita gente, al igual para procesar el cannabis, y se requerirá un laboratorio químico para aislar el Tetrahidrocannabinol, responsable de producir la adicción, para luego envasarlo.

“Para que sea terapéutico es necesario que se aísle una sustancia de la marihuana que se llama Tetrahidrocannabinol. Está demostrado científicamente que cuando hay menos del 1 por ciento de esta sustancia en la planta es ya focalizada a términos absolutamente médicos, porque es terapéutico y no genera adicción”.

Actualmente la Cofepris junto a la SSM debe estar trabajando en redactar leyes secundarias para determinar quiénes pueden ser autorizados para acudir a Sagarpa y solicitar que esta supervise sus tierras y autorice el cultivo.

Si se crearán establecimientos específicos para el procesamiento de la marihuana, de qué forma se transportará y venderá, todo ello se desprenderá de dichas leyes.