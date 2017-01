Si el PRI no se renueva va a morir: Omar Noé Bernardino

MORELIA, Mich., 29 de enero de 2017.- El diputado federal Omar Noé Bernardino Vargas, ex dirigente juvenil del PRI, señaló la urgencia de que se consolide un relevo generacional en el tricolor, donde todavía, dijo, quedan vestigios del régimen del “viejo PRI; corrupto y autoritario” frente a una juventud que demanda inclusión y ser tomada en cuenta para competir por cargos de elección popular.

En entrevista con Quadratín, Bernardino Vargas consideró que entre los grandes retos de la dirigencia están hacer valer la voz de los jóvenes al interior del partido y acceder a una verdadera inclusión.

“Como le pasaría a cualquier otro partido, si el PRI no se renueva, muere; dentro del partido todavía queda una corriente o una generación que impide los relevos; esto debe cambiar; yo exhorto nuestros liderazgos a que den la oportunidad a más mujeres y jóvenes en las próximas elecciones, y que no vaya a pasar lo mismo de siempre”, dijo Bernardino Vargas.

Subrayó que no es suficiente únicamente con “darles la oportunidad” sino que es necesario que a través de los órganos y estructuras del partido se capacite a las nuevas generaciones, y que no se caiga en las prácticas del viejo PRI, dijo: “autoritario y corrupto que se alejó de los intereses de la sociedad, como el gasolinazo; ahora resulta que nadie quiere hablar de eso”.

Sin embargo, el actualmente legislador Federal dijo que pese a la resistencia a la inclusión, paulatinamente se han obtenido espacios; recordó que durante su responsabilidad el frente del Frente Juvenil Revolucionario se logró un registro histórico de 60 dirigentes de la organización, de la que también salieron 10 candidatos a presidentes municipales.

“Hay mucho trabajo por hacer, porque los espacios ahora se gana no por ser un besamanos, sino porque se tenga la capacidad y se haga un trabajo cercano a la gente, debate en universidades, trabajo de partido que represente los intereses de la gente”, expuso.

Unidad, en el discurso

Respecto a la unidad del PRI, donde conviven distintas expresiones, señaló que el discurso no es suficiente para construir la unidad; “tenemos que fomentar la unidad, y generar la unidad no se hace desde el discurso sino con los hechos, eso si queremos ser competitivos, si no, mejor ni juguemos, porque somos muy bonitos para dar discursos de unidad”, lanzó.