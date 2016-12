PRI y PAN asumen actitud retardataria para reestructura de deuda: Sigala

MORELIA, Mich., 20 de diciembre de 2016.- Los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional hanasumido una actitud retardataria para entrar al análisis de la reestructura de la deuda pública con el pretexto de que necesitan más información, acusó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez.

“Yo identifico lo contrario, el Ejecutivo ha brindado la información que el Congreso o las Comisiones le han pedido; no hay justificación y si hay más información que requiramos los diputados debemos hacerlo saber, no soltar necesito más información, pero no digo cual, eso no es responsable”.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática dijo desconocer lo que hay detrás de la actitud de los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN para negarse a revisar la petición del gobernador Silvano Aureoles Conejo para reestructurar y refinanciar 10 mil 906 millones de pesos de la deuda pública bancarizada.

Se le preguntó si estaban ejerciendo presión para que se les asignen recursos para gestoría o sacar algún otro tema pendiente ya que ha declarado que el fantasma de los moches fue conjurado en la actual legislatura y sólo contesto que eso quisiera saber.

En cuanto a la revisión del paquete fiscal 2017 dijo que han identificado cinco temas muy importantes que no tenemos que descuidar: seguridad, campo, educación, salud y desarrollo social y defenderán su presupuesto.

“No quiere decir que el resto no tenga necesidad, cada quien tendrá sus justificaciones y validas además para argumentar el monto a la alza del presupuesto, pero el dinero es muy escaso y si requerimos tener mucho cuidado y lo vamos a tener para ser lo más justos en estos temas fundamentales para Michoacán.

“Quien tiene más elementos para el asunto de los dineros es el Ejecutivo y tendrá entonces que verternos la información que nosotros requiramos y en todo caso compartir o no su posición respecto de porque tal o cual dependencia debe tener ese monto presupuestal, pero identifico en lo general que en el Congreso que en estos cinco temas que he mencionado más o menos coincidimos los legisladores y vamos a salir juntos”.