Prevén aumento de 10% a productos del campo por alza en combustibles

MORELIA, Mich., 24 de diciembre de 2016.- Incrementos promedio del 10 por ciento a los productos del campo se prevés a partir de enero ante el aumento anunciado a los combustibles, informó el diputado del Partido Revolucionario Institucional Roberto Carlos López García.

“Por el momento el impacto de ese aumento no lo resentirán los productores porque en toda la región granelera todavía no inicia el ciclo otoño invierno y la región de las frutas no está en producción, si acaso hay algo de producción es en tierra caliente con un poco de papaya, plátano y limón, de tal suerte que no se resentirá en gran medida porque en un porcentaje importante no estamos en etapa de cosecha o movilidad”.

Sin embargo, señaló que a partir de marzo, cuando empiece la labor en las parcelas, como consecuencia del aumento al diesel y a la gasolina subirá el precio de la maquila y eso impactará en el precio para comercialización de los productos, pero lo más grave será en la movilidad de los productos y los consumidores serán más afectados que los productores.

“Se dispararán los costos de producción para el campo, si estamos hablando de que ahorita la maquila del tractor anda en los 700 pesos por hectárea, seguramente se incrementarán, sin saberlo con certeza, hasta 900 o mil pesos el trabajo por hectárea y entonces el valor de nuestros productos aumentarían en promedio 10 por ciento”.

Lo que de momento puede afectar no solo a los productores sino a todos es la especulación ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de combustibles ya que, por ejemplo, el pasado viernes, en León, Guanajuato, el litro de gasolina se vendió en 22 pesos, siete pesos más cara, mientras que en Morelia apenas comenzó la escasez, lo que había eran compras de pánico, indicó el legislador.