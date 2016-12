Pretende Alfonso Martínez rentar policías municipales

MORELIA, Mich., 20 de diciembre.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar le pidió al Congreso del Estado su autorización para rentar a los policías municipales en su propuesta de ley de ingresos para el 2017, lo cual será rechazado, adelantó el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Miguel Ángel Villegas Soto.

De acuerdo con su iniciativa los elementos de la policía municipal es con fines estrictamente recaudatorios ya que considera un ingreso por cada uno de 25 mil pesos mensuales, lo que le permitiría un ingreso total de 10 millones de pesos, indicó.

El legislador por el distrito de Morelia Suroeste dijo que la propuesta del edil independiente no es considerada viable por los integrantes de las unidas dictaminadoras que son la que él preside y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Explicó que actualmente el estado de fuerza de la policía municipal no llega a los 200 elementos cuando la Organización de las Naciones Unidas recomienda que haya 2.8 por cada mil habitantes, lo que significa que se requiere que haya unos dos mil 800 elementos.

“Nuestro principal argumento para no aprobar esa propuesta es que son pocos los policías, aproximadamente 200 y difícilmente veo que haya condiciones para rentarlos, para ponerlos a disposición de seguridad privada, siendo que se requieren alrededor de dos mil 800, ya que hay un déficit y esto no ayudaría a la ciudadanía”, señaló el diputado del

Partido Acción Nacional.