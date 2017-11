Ser presidente municipal, es jugar a la ruleta rusa: Lorenzo Barajas

MORELIA, Mich., 10 de noviembre de 2017.-Lorenzo Barajas Heredia no le teme el cargo, pese a estar en el epicentro de una de las mayores zonas de conflicto en Michoacán: Buenavista Tomatlán.

Ya cayeron varios; varios ya están amenazados; otros en cárcel.

Él, en su persona, ya fue sujeto de un atentado, allá en el mes de octubre de 2016, por sicarios que no pudieron darle muerte ni perforar el blindaje de la camioneta entregada por el gobierno de Silvano Aureoles a aquellos alcaldes que se ubican en zonas agrestes, agobiadas por los grupos delictivos.

Hombre determinado, Lorenzo Barajas evalúa su determinación para una reelección en el 2018.

Echa mano de números.

Dice que sus finanzas son sanas. Son 96 millones de pesos anuales que tiene de presupuesto para atender una exigencia de casi 50 mil habitantes.

Pero, paradójicamente, en el tema de seguridad, asevera que son 38 polimunicipales con nueve armas largas los que se tiene el municipio para dar seguridad a la población.

El alcalde perredista reveló que su policía se encuentra desarmada; que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública decomisó, en su momento, 60 armas largas, que no han sido devueltas al ayuntamiento.

Los policías andan con revólveres y uno que otro R15. Nada comparable con la capacidad de fuego del enemigo.

Aquí, las incursiones de los grupos delictivos eran de entre 20 y 30 camionetas, con no menos de 70 hombres, armados todos hasta las dientes.

Era tierra de nadie.

Fue, al igual que Tepalcatepec, cuna de los autodefensas, extintos, por decreto, en mayo de 2016.

Lorenzo Barajas no va al conflicto institucional, no va al reclamo, solo pide mayor apoyo, solidaridad para la protección de sus cogobernados.

“¡Es el mayor reclamo que tenemos de la ciudadanía, pero nuestra fuerza es limitada!”, clama.

Reconoce la atención de Silvano, los esfuerzos por controlar la zona y la inversión materia de infraestructura.

Sin embargo, para una zona como esta, ello solo queda en buenos propósitos.

Buenavista Tomatlán, es uno de los mayores productores de limón a nivel nacional e internacional. Limón de calidad, de exportación. De hecho es su principal fuente de ingresos, legales, por así decirlo.

Cada mes, estas tierras fértiles producen 96 mil toneladas anuales del cítrico, seguido de la papaya.

Aquí lo que se siembra se da.

Hasta la mota, también, dijeran los grifos, la mejor del mundo.

Buenavista está en la mira de la disputa de los grupos delictivos que tratan de controlar la plaza.

Es zona de muerte a diario, cotidianamente; de bloqueos incesantes y desafíos a las autoridades.

Lorenzo reconoce un territorio agreste, difícil de gobernar, pero confía en el apoyo federal y del gobierno silvanista.

En el diálogo, confirma el irrestrecto respaldo del 30 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional; también de los mandos de la SSP, Juan Bernando Corona y Carlos Gómez Arrieta.

Aún así, clama por mayor apoyo: en armamento y elementos.

“La criminalidad no se la podemos ocultar a la ciudadanía, pero es manifiesto que se trata de disputa entre grupos . Ya no se meten con la ciudadanía como antes”, confiesa honestamente, mientras muestra recortes periodísticos que dan a conocer recientes hechos sangrientos.

No obstante, afirma que sí se pueden instrumentar medidas de prevención.

Habla de que en su administración habilitó un centro contra las adicciones, en cuyo interior se atienden actualmente a un centenar de personas.

Barajas, tiroteado por un comando armando en la Perla Tapatía hace poco más de un año, comenta que ser presidente es como jugar a la ruleta rusa.

Pero aún así, asume los riesgos.

Buscará la reelección.

¿Cuántos más querrán repetir la experiencia?

El 2018 lo dirá.