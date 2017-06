Preocupa a comerciantes desalojos del Centro de Morelia

MORELIA, Mich., 23 de junio de 2017.- Comerciantes tolerados y no tolerados del Centro Histórico de Morelia mostraron su preocupación ante los operativos de retiro y reforma a la regulación del comercio ambulante propuesta por los regidores que, asegura afectará su única fuente de ingresos.

“Nos preocupa la reforma que vayan a hacer los regidores, de por si tenemos muchos problemas como comerciantes tolerados, yo era de los que fueron reubicados del Centro y nos fueron a olvidar en las plazas, ahora no sabemos que pretenden hacer con nosotros ahora que van a modificar el reglamento”, comentó Guadalupe Ramírez

“Hemos visto que el ayuntamiento no es parejo con los comerciantes, uno que es ambulante lo persiguen a más no poder, pero hay otros que son hasta protegidos por ellos y esa situación si nos molesta y nos preocupa, muchos dependemos se nuestras ventas porque a nuestra edad ya no nos contratan en ningún lado”, comentó Eva Chávez

Solicitar una licencia de venta ya sea de manera semestral o para alguna festividad en específico como son las verbenas de septiembre, desfiles y los puestos de cañas en San Diego, son procesos que aseguraron los entrevistados son bastante tardados y nada baratos para poder ofertar sus productos.

“Muchos de nosotros vivimos del comercio, lo que más miedo nos da es que, así como así nos quiten nuestras mercancías y tenemos miedo de que nos hagan como nos hicieron la vez que quitaron a todos los ambulantes del centro y las licencias no son nada baratas”, externó Isabela Méndez.

“Queremos ser tomados en cuenta para algún cambio al reglamento de ambulantaje, en mi caso yo dependo de mis ventas para sacar adelante a mi hijo y ahora no sabemos qué va a pasar, algunos compañeros están en algunas organizaciones comerciales independientes”, lamentó Lidia Aguilar Vázquez.