Populismo de Andrés Manuel mataría la democracia en México: Peña Nieto

MORELIA, Mich., 1 de septiembre de 2017.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, advirtió que el discurso, a su decir, populista, que en su momento encabezó Hugo Chávez y actualmente mantiene Nicolás Maduro, es muy parecido al de Andrés Manuel López Obrador, y que, en caso de prosperar, mataría la democracia y haría retroceder los avances generados los últimos 25 años.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, como parte de la atención a medios de comunicación en el contexto de su Quinto Informe de Gobierno, el presidente Peña Nieto se refirió de manera directa al aspirante presidencial del partido Morena, cuyo discurso, dijo, no es muy distinto al del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de su sucesor, actualmente en funciones.

“Advierto con preocupación es que han surgido movimientos que han enarbolado una retórica populista donde todo se le facilita a la población, nunca se le dice cómo se va a resolver ese tema; al final de cuentas terminan matando iniciativas, matando instituciones y destruyendo democracias, encarcelando a quienes son opositores al gobierno, es el caso muy particular de Venezuela, y en su momento el discurso que enarboló Hugo Chávez”, expuso.

A una semana de que inicie el proceso electoral, pero a casi un año del día de las votaciones, el 1 de julio de 2018, el presidente Peña Nieto desmeritó la supuesta ventaja que pudiera tener Andrés Manuel; advirtió que no hay destinos inevitables ni determinados, hasta que no se dan los tiempos para que se dé lo que tenga que darse a su debido tiempo; “no hay batalla que se gane de manera anticipada, hasta que no tiene lugar y se libra”, dijo.

“La contienda electoral no ha iniciado, y no hay candidatos, solo uno, claramente señalado, porque lo ha manifestado y expresado, ampliamente conocido, no veo cómo no lo fuera, porque ha sido candidato ya en dos ocasiones. Decir que el resultado ya está conocido desde hoy es falaz, no es cierto, porque puedo dar muchas pruebas, encuestas y de posiciones, un año antes de que ocurren las elecciones”, dijo.