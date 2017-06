Políticos, inmaduros para aceptar críticas de los periodistas: diputada

MORELIA, Mich., 7 de junio de 2017.- En Michoacán no hay libertad de expresión y prueba de ello es la desaparición del periodista Salvador Adame Pardo, afirmaron los diputados Andrea Villanueva Cano y Ángel Cedillo Hernández, en tanto que Raymundo Arreola Ortega consideró que la hay, pero el Estado debe garantizar y ampliar ese derecho a toda la sociedad, y no reducirlo al gremio periodístico.

La diputada presidenta del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado sostuvo que no hay libertad de expresión, ya que se coarta desde los diferentes niveles de gobierno porque los funcionarios y políticos no tienen la madurez necesaria para aceptar la crítica que hacen los periodistas.

“Es un ejercicio y mala práctica de la clase política que nos creemos unos sultanes y entender cosas de responsabilidad, creo que no podemos tener la piel tan sensible porque somos sujetos de críticas, pero si abonamos a las mismas, pues tendremos que ser señalados por la sociedad y por los periodistas, si no quieres que te critiquen, no hagas cosas que tengan que ser señaladas”, indicó el presidente de la Comisión de Justicia de la 73 legislatura.

La legisladora del Partido Acción Nacional reconoció los convenios institucionales de publicidad con las empresas periodísticas son entendidos como una mordaza y las empresas dejan de hacer periodismo de investigación y denuncia a cambio de una mesada, lo cual pervierte su actividad y su responsabilidad social.

Además, indicó el diputado del Partido de la Revolución Democrática que hay periodistas que vulgarmente andan “chayoteando”, presionando para que les des dinero, porque si no les empiezan a publicar tonterías, por lo que es necesario que haya ética de ambas partes y evitar la corrupción, tanto del gremio periodístico como de los políticos.

En cambio, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Raymundo Arreola Ortega consideró que sí hay libertad de expresión y manifestación ciudadana, pero el estado debe garantizarla de mejor manera y procurar poner atención al gremio de los periodistas, porque eso significa ampliar las libertades para toda la sociedad.