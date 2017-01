Pobreza, inseguridad y violencia se agravarán con retorno de migrantes

MORELIA, Mich., 20 de enero de 2017.- La pobreza, la inseguridad y la violencia se pueden recrudecer en la entidad con el retorno masivo de migrantes porque el Gobierno del Estado no está preparando las condiciones para recibirlos, advirtió la presidenta de la Comisión de Migración del Congreso del Estado, Macarena Chávez Flores.

“Yo no comparto la opinión de que los migrantes sean gente mala, gente conflictiva; me duele mucho que así los esté calificando –Donald Trump– pero el hambre y la necesidad es otra cosa y si un padre de familia no tiene para darle de comer a sus hijos va a salir a buscar, a costa de lo que sea y como sea, entonces sí creo que se puedaincrementar la inseguridad y la violencia”.

La legisladora del Partido Acción Nacional señaló que el estado no tiene capacidad para garantizar sus derechos básicos a la salud, a la educación, a la vivienda ni al empleo, por lo que será un duro golpe a la economía, ya que son miles de familias las que se sostienen con las remesas que les envían.

Chávez Flores indicó que Donald Trump ya no es una amenaza, sino una realidad, y aunque en su discurso de toma de posesión no se refirió a su política migratoria, está lleno de odio y de desprecio; únicamente habla de los estadounidenses, de cuidar su empleo y su frontera ante lo que el Gobierno Federal ya debería tener acciones definidas para hacerle frente.

“No es momento para críticas, sino de presentar propuestas y, a lo que se decida ir todos en un mismo sentido con mucha dignidad, no tenemos por qué arrodillarnos ante un tipo que nos desprecia como mexicanos”.

Consideró que si quiere romper el Tratado de Libre Comercio hay otros países que pueden comprar los productos mexicanos y si quiere construir el muro, pues que lo construya en su territorio y con su dinero.