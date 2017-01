Pide Cuauhtémoc Cárdenas que también auditen su administración

MORELIA, Mich., 26 de enero de 2017.- Tras las denuncias presentadas por el gobierno michoacano ante la Procuraduría General de la República y del estado por el desvío de recursos hecho en administraciones anteriores, el dos veces ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo que no ve ningún inconveniente en que se audite el ejercicio gubernamental de su vástago, Lázaro Cárdenas Batel cuya conclusión de mandato derivó en un endeudamiento público de más de 13 mil millones de pesos, “y no solo que se audite el de él, también el mío, el de los que siguieron y el de los que vienen”, ironizó el tono molesto el fundador y ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En conferencia de prensa, Cárdenas Solórzano estableció: “Que auditen lo que tengan que auditar, a ver que encuentran y a ver si tienen el tiempo suficiente para hacerlo”.

Cabe destacar que hace algunos días el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo instruyó a la Secretaría de Contraloría a presentar las respectivas denuncias penales contra quienes resulten responsables por el desfalco sufrido al erario público y en el que, según la dependencia, se encuentran en capilla dos ex mandatarios que encabezaron la administración pública durante el periodo 2012-2015, pero se dejó de lado mencionar a los gobiernos de los perredistas, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel.