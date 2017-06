Persisten prejuicios y tabúes en mexicanos para donar sangre

MORELIA, Mich., 19 de junio de 2017.- La falta de información, cultura altruista, la presencia de prejuicios y tabúes, son las principales limitantes que persisten entre los mexicanos para efectuar la donación de sangre voluntaria, destacó María Dolores Camacho Aguilar, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del estado (CETS).

En entrevista exclusiva para Quadratín, sentenció que la gente no dona, sino que solo lo hace al requerirlo para un familiar, lo que se conoce como donación por reposición o familiar, y esto en porcentajes de captación no es suficiente, pues la cantidad de unidades no aumenta, solo se mantiene.

“La gente no dona, únicamente para recuperar unidades que requieren para familiares, eso no es suficiente”.

El CETS cuenta con una captación promedio de entre 2 mil 200 y 2 mil 300 unidades de sangre al mes proveniente de todo el estado, sin embargo, solo el 3 por ciento se obtiene de la donación voluntaria; característica presente no solo en el estado, sino en todo el país, ya que de acuerdo a datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), México registra una media nacional de donación altruista del 3.8 por ciento.

Insuficiente, trabajo en municipios por falta de personal

Pese a que se cuenta con programas, difusión y trabajos de recolección de sangre al interior de Michoacán, es Morelia el municipio con mayor captación de unidades, esto a palabras de Camacho Aguilar, debido a que la falta de personal es una limitante en los demás municipios.

“No se cuenta con el suficiente personal o con el equipamiento para llevar a cabo las campañas, porque se tiene que hacer con el cuidado pertinente, con las medidas de protección necesarias y con los equipos necesarios, no es solo captar la unidad y mandarla”.

Ante ello, en el CETS ya se trabaja en la intensificación de las campañas en coordinación con las diferentes empresas, espacios educativos, sociedades civiles y organizaciones en Morelia sin proyección inmediata de llevarlas a otros municipios.

No obstante lo anterior, María Dolores Camacho Aguilar especificó que en la logística de envíos, sí se cuenta con un registro de cuáles unidades provienen de voluntarios y cuáles de reposición, lo que les ha ayudado a identificar que el porcentaje es muy bajo.

Ser donante voluntario, un acto de amor y dar vida

Sin importar los porcentajes, el temor y la negativa a donar sangre, la directora del CETS, María Dolores Camacho Aguilar, se mostró positiva al afirmar que prácticamente cualquier persona es candidata y puede regalar vida.

Los requisitos para hacerlo son sencillos de cumplir, además que en todo momento en el CETS se ofrece asesoría y apoyo por parte del personal ante cualquier duda.

Requerimientos:

1.- Ser mayor de 18 años.

2.- Contar con un peso mínimo de 50 kilos.

3.- Tener buena salud.

4.- Presentar identificación oficial con fotografía.

5.- No padecer tos, gripe, dolores de cabeza o de estómago; así como no padecer, o haber padecido, epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, sida o enfermedades severas del corazón.

6.- No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

7.- No haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses.

8.- No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en el último año.

9.- No haber sido vacunado contra hepatitis o rabia en el último año.

10.- Contar con un ayuno mínimo de cuatro horas.

Para cumplir con los requisitos anteriormente enlistados, el CETS cuenta con el equipo y personal capacitado para la realización de la evaluación del predonante, al que se le facilita el estudio de hemoglobina y hematocrito, con el que determina si la persona cuenta con los niveles de sangre adecuados y se descarta poner en riesgo su estabilidad hemodinámica.

Ante la constante creencia de que aquellos que cuentan con perforaciones o tatuajes no pueden donar, Camacho Aguilar fue determinante al decir: “no es limitante, solo valorativo, solo es necesario que haya pasado un año de su realización”.

Del mismo modo, resaltó que los donantes voluntarios son los mejores, pues es un acto desinteresado en el que no se sabe a quién llegarán las unidades, pero sí se conoce que se apoya a los más necesitados y en estado crítico, por lo que se trata de un acto de amor. “Esos donadores voluntarios de repetición son los menos y son los que más quisiéramos, es un porcentaje muy bajo”.

Asimismo, agregó que en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea se le da prioridad a la donación altruista, por lo que se puede acudir al recinto sin cita y pasar de inmediato a iniciar los trámites, incluso antes que los donadores por reposición. Destacó, además, que se cuenta con donantes voluntarios de reposición que sin ningún problema acuden al centro dos o tres veces al año, situación que le da esperanza y motivación.

“Queremos aumentarlo, pero estamos conscientes que es una situación cultural limitada y nos corresponde a nosotros llevar la información adecuada para paulatinamente ir cambiando esa donación dirigida por donación voluntaria”.

Finalizó diciendo que es momento de dejar atrás los tabúes y ser conscientes de que un donador puede hacer su vida normal, que no les pasa nada malo al hacerlo, sino al contrario, da oportunidades a los enfermos, da amor y vida.