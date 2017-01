Peña muestra que defenderá al país con inteligencia y dignidad: Adriana

MORELIA, Mich., 26 de enero de 2017.- El presidente Enrique Peña Nieto tomó una decisión inteligente al cancelar su viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, con lo que nuevamente demuestra que tiene la capacidad para sacar al país adelante, afirmó la coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Hernández Íñiguez.

La legisladora por el distrito de La Piedad señaló que es un buen mensaje para todos los mexicanos, en el sentido de que se defenderá al país con dignidad, pero señaló que es necesaria la unidad, sin distingos partidistas, para enfrentar la crisis y mantener la gobernabilidad que es responsabilidad de todos.

Para los migrantes es un mensaje de que no están solos y aunque todo mundo se compromete con ellos a la hora de mostrarles el apoyo se echan para atrás, como ocurrió en el Congreso del Estado, el 31 de diciembre, cuando a excepción de los diputados de su partido, los demás se negaron a aprobar la creación de un fondo para apoyarlos en la eventualidad de que sean deportados masivamente.

“El apoyo no solo es de palabra, se demuestra con los hechos, sobre todo cuando el Gobierno del Estado no tiene la capacidad para garantizar su reinserción en sus comunidades, proporcionarles un empleo y garantizarles los servicios básicos, motivos por los que la mayoría se fueron a buscar opciones que aquí no tenían”.

Hernández Íñiguez confió en que las deportaciones anunciadas por el presidente estadounidense no se concreten, luego de que México ya dejó claro que no pagará el muro fronterizo que quiere construir.