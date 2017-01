Pagos a sindicatos de UMSNH, generosos pero insostenibles: López Miranda

MORELIA, Mich., 25 de enero de 2017.- Miguel López Miranda, coordinador de Planeación y Administración de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), descartó un panorama de quiebra en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Al cuestionársele sobre el rumbo que tomaría la máxima casa de estudios ante el complejo escenario que enfrenta financieramente hablando, el ex secretario de Finanzas del estado refirió que la institución ha sorteado peores panoramas.

“La Universidad Michoacana va a seguir existiendo, tiene 100 años, ha tenido crisis más complicadas que esta y va a seguir existiendo; quienes tenemos problema y es lo que no queremos ver somos los trabajadores de la Universidad”.

En este sentido hizo un llamado a todos los sindicalizados universitarios a entender que ya no es viable seguir sosteniendo los montos que antes se podía y que estaban previstos en su Contrato Colectivo de Trabajo, que aunque son generosos, ya no son sostenibles actualmente.

“Nosotros que trabajamos en la Universidad y que tenemos un contrato colectivo bastante generoso, debemos considerar que tenemos que preservar lo que tenemos y aun y cuando nos duela, tenemos que aceptar que las condiciones ya son distintas y si no nos ajustamos el cinturón en eso y no aceptamos que el régimen de Pensiones que tenemos debe modificarse, ya no va a tener sustento financiero”.

López Miranda refirió que esto ya es urgente para que no se afecte más a la Casa de Hidalgo, pues los sindicalizados no acceden a estas medidas de prescindir de logros alcanzados en prestaciones, pero consideró prioritario atender esto por parte de la Universidad Michoacana.

“Las reformas estructurales son necesarias desde hace 10 años, vamos rezagados”, refirió el funcionario estatal.