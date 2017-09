Padrón estatal impulsado por Frutis no aparece en la página de la SEE

MORELIA, Mich., 3 de septiembre de 2017.- El secretario de Educación, Alberto Frutis Solís presumió de impulsar un padrón estatal de los trabajadores que no existe, porque en la página de la institución, la última actualización es del 5 de junio de 2015, y aunque está la pestaña, no contiene dato alguno.

“Impulsé el padrón de trabajadores estatales en el que se ubica a cada trabajador en la escuela que tiene que estar, ese proyecto lo vamos a seguir impulsando porque nos faltó ubicar el nivel académico de cada trabajador para que la sociedad sepa: en esta escuela hay tres maestros con maestría o doctorado y pueda elegir mejor”.

Sin embargo, al ingresar a la pestaña correspondiente se piden los apellidos del docente y aun insertando los de algún conocido, no arroja dato alguno, por los que no se puede conocer, como afirma el funcionario, quiénes son los docentes de cada escuela.

Sobre ese supuesto padrón que, al menos no está disponible en la página de la SEE, el funcionario sostuvo ante un grupo de diputados con el que se reunió el jueves pasado que los 3 mil 566 aviadores de los que se hablaba no existen.

Los que se encontró, dijo, fue personal que tenía su jubilación o estaba en licencia prejubilatoria y no estaba registrado, pero en total el personal que no fue localizado fueron 43, a los que se dio de

baja y se les suspendió el pago, y de ellos se presentaron 22 y los otros 21 tenían como límite el 15 agosto para presentarse, y como no acudieron, ya fueron cesados.

Se encontró también que había 800 trabajadores ubicados en centros bolsa, que tiene cada nivel educativo y donde ubican trabajadores de manera temporal, en lo que se cambia de una escuela a otra, por problemas sindicales, laborales, inclusive de seguridad.

“Extrañamente de esos 800, que pueden estar en esa bolsa 45 días, no más, encontramos personal con más de un año, quienes, ante la falta de maestros que por ahí se comenta, por la jubilación de tercera etapa, a todos ellos se les reubicó en diferentes centros escolares, ya se acabó la fiesta, vete a trabajar, si quieres hacerlo bien y si no el procedimiento normal, renuncia a tu plaza y que otro la trabaje”, aseguró.