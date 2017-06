Ser padre y madre, prueba más difícil para Rodolfo, elemento del GOE

MORELIA, Mich., 18 de junio del 2017. – Desde hace poco más de un año que Rodolfo Abraham Medina Huerta aceptó la responsabilidad de cumplir con la doble tarea de ser madre y padre de tres pequeños, dos adolescentes y un menor de 10 años, sin abandonar su trabajo como antimotín.

La vida lo puso a prueba en 2016 y también le otorgó una oportunidad de oro: criar a sus tres hijos. Rodolfo se separó de su pareja y ahora tiene que hacerse cargo de tres varones de 14, 12 y 10 años, refirió en exclusiva para Quadratín.

“Todo es cuestión de hacer equipo. Para que las cosas salgan bien tenemos que hacer equipo, les escribo y hablo todo el tiempo, siempre estoy al pendiente porque no tengo con quién dejarlos” dijo Rodolfo.

Para Rodolfo, policía con ocho años de servicio, que le tocaron casos dramáticos como lo fue el hallazgo de 10 jovenes calcinados en Cuitzeo, ser padre es más difícil que ser policía y entiende a la perfección lo que significa “tener el alma en un hilo”.

Entre risas y muecas de nerviosismo recordó “Tener el alma en un hilo es como cuando llegué a la casa y no estaba ninguno de los tres. Me asusté muchísimo y me apuré a buscarlos… Los encontré en los juegos”, relató.

Pese a la labor que desempeña Rodolfo en el Grupo de Operaciones Especiales, al tener la labor de desarticular bloqueos, es un hombre comprometido con el trabajo de ser padre y madre, sin perder de vista que él no puede pretender hacer la labor que solo una madre tiene.

Cocina, lava, plancha, organiza la ropa, los lleva a la escuela y cuando se puede los recoge, esto en Álvaro Obregón; además tiene que desplazarse a Morelia para trabajar y volver al final de la jornada.

¿Qué es más difícil ser padre o quitar un bloqueo?

“Definitivamente ser papá… es una gran responsabilidad, algo que tienes que hacer de por vida. Uno tiene en sus mano la difícil labor de hacerlos feliz, educarlos con valores y asegurarnos de que se convierten en los mejores”, respondió el policía estatal.

Para combinar la labor de ser padre, madre, policía y cumplir con las tareas domésticas los directivos de la Policía Michoacán lo apoyan para trasladarse a su casa en casos de emergencia y, como un padre convencional, acuda a las juntas de la escuela.