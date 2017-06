Omite Congreso información del destino de su presupuesto

MORELIA, Mich., 27 de junio de 2017.- Pese a la obligación legal de transparentar el uso de los recursos públicos, el Congreso del Estado sigue omitiendo la información del destino de su presupuesto del que únicamente da a conocer el global de lo que se ha gastado.

En su primer informe trimestral únicamente se indica que su presupuesto anual es de 897 millones 502 mil pesos, de los que entre enero y marzo de 2017 se gastó 234 millones 502 mil pesos, pero no se desglosa en que ejerció ese monto.

Se señala que hubo un ahorro de 181 mil 513 pesos, pero tampoco se especifica cómo se obtuvo, pero sí que será reservado para las obligaciones laborales de fin de año, mismas que están contenidas enel presupuesto de este año.

En el informe firmado por todos los coordinadores de los grupos y representación parlamentaria, como integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se indica que la Secretaría de Administración y Finanzas no ha concluido la implementación del Sistema Estatal de Armonización Contable Gubernamental .

Por tanto, el Poder Legislativo está cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

También se da cuenta de que falta el reconocimiento de la depreciación de los inmuebles, mobiliario y equipo y pasivos contingentes de los que no se aporta ningún dato, además de que se menciona un “desahorro” durante 2016 de un millón 225 mil 502 pesos que se omitió registrar en

el informe.