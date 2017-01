Ocultan a diputados aplicación del presupuesto legislativo: Yarabi Ávila

MORELIA, Mich., 26 de enero de 2017.- Al interior del Congreso del Estado se debe trabajar en la transparencia y la rendición de cuentas ya que la Secretaría de Administración y Finanzas y el Comité de Administración y Control mantienen en reserva las partidas que se aplicarán a cada dependencia del Poder Legislativo durante 2017, acusó la diputada Yarabi Ávila González.

“No es posible que esa información no se dé a conocer, hemos solicitado el presupuesto que se asignó a la Auditoría Superior de Michoacán, pero no nos han respondido y necesitamos saber que ajustes tenemos que hacer ante el recorte del presupuesto federal”.

Como presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría superior de Michoacán (ASM) indicó que este año será complicado para ese órgano técnico fiscalizador porque se redujeron los recursos federales del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis) y eso repercutirá en el plan de fiscalización y, sin duda, las auditorías que realizan en conjunto la Auditoría Superior de la Federación y la ASM se verán reducidas.

Esto ocasionará un mayor rezago de la ASM por lo que lamentó que no haya trabajo en equipo y que no se asuma que las deficiencias no son solo de la ASM sino de todos los diputados por no proporcionarle el personal capacitado, los insumos tecnológicos que requiere y ni siquiera se conozca con precisión el presupuesto con el que cuenta.

La diputada por el distrito de Morelia Noroeste señaló que los legisladores no sólo no conocen el presupuesto de la ASM sino que en lo general desconocen cómo se distribuye el presupuesto aprobado porque no se les informa.

“Cuando hablamos de auditorías, todos debemos ser auditados; justamente, en el asunto de la ASM hay un fondo de fortalecimiento donde no se sabe exactamente como se aplica; enviamos sugerencia al contralor del Congreso para que haga esa auditoría a ese fondo y no ha habido respuesta.

“De igual manera solicitamos que se hiciera una auditoría de recursos humanos y se hizo pero muy subjetiva ya que solo dice que expedientes se entregaron o que requisitos se cumplen, pero también tenía que ir enfocada al perfil de las personas que deben ocupar los puestos y eso no se hizo”, lamentó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional.