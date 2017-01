Ocho ex funcionarios de Michoacán, también en capilla

MORELIA, Mich., 17 de enero de 2017.- Por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos, que representan un daño al erario por 3 mil 759 millones de pesos, la Secretaría de la Contraloría presentó denuncias penales contra ocho ex funcionarios de gobierno que estuvieron en activo entre 2012 y 2015 en la Dirección de Pensiones Civiles; Secretaría de Finanzas; el Fondo de Aportaciones Múltiples y la Secretaría de Salud.

En rueda de prensa, la titular de la Secretaría de la Contraloría, Silvia Estrada Esquivel, dijo haber acudido ante la Procuraduría de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República ña mañana de este martes, donde presentó elementos probatorios derivado de los procesos de auditoría interna en estas cuatro áreas del gobierno estatal que, de manera poco clara, ejercieron recursos públicos en el periodo de gobierno inmediato anterior.

Pese a las insistencias de la prensa, la funcionaria de gobierno se negó a proporcionar los nombres de los ocho ex servidores públicos señalados, entre quienes, además de dos ex gobernadores, dijo, se encuentran ex titulares de áreas, directores y jefes de departamento, a quienes además de posibles ilícitos, se cuestionan faltas administrativas.

Por 3 mil 759 millones de pesos, el daño al erario

Estrada Esquivel detalló que los presuntos ilícitos porque se interpusieron las denuncias son: peculado, malversación de fondos y abuso de uso de atribuciones de servidores públicos.

Precisó que el órgano fiscalizador halló desvíos de las aportaciones de las cuotas de los trabajadores a la Dirección de Pensiones Civiles, por más de 92 millones de pesos entre 2014 y 2015.

Se detectó un daño al erario público en el Instituto de la Vivienda por poco más de 1 mil 500 millones de pesos, apuntó, mientras que en el Fondo de Aportaciones Múltiples 2012-2015 se presume un daño al erario por 283 millones de pesos.

También se presumen desvío de recursos la Contraloría de Michoacán por 96 millones de pesos correspondientes al pago de Participaciones Federales a los 113 municipios, que derivó en un daño superior a los 200 millones de pesos.

En el Sistema de Protección Social de Salud (Seguro Popular) el desvío detectado es por 1 mil 500 millones de pesos, lo que en suma representa un daño al erario estatal y federal por 3 mil 759 millones de pesos.

Como oportunamente informó Quadratín, la Secretaría de Contraloría también presentó este martes denuncias penales contra dos ex gobernadores de Michoacán que estuvieron en funciones entre 2012 y 2015.