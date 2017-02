Obstaculizan empleados transparencia del Congreso: Andrea Villanueva

MORELIA, Mich., 1 de febrero de 2017.- El Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado no pudo cumplir su compromiso de hacer públicos los contratos de difusión del quehacer legislativo porque la secretaria de Administración y Finanzas, Laura Carmona Oceguera, y el coordinador de Transparencia y Acceso a la Información, Jesús Ayala Hurtado, lo impiden, acusó la diputada Andrea Villanueva Cano.

“Tuvimos conflictos para que se suban a la página oficial los contratos con cada uno de los medios de comunicación, porque la secretaria de Administración y Finanzas no los quiso firmar y el coordinador de Transparencia y Acceso a la Información nos dijo que sin su firma no se pueden subir, y tampoco si no llevan la firma de la secretaria”.

En total, son 105 convenios los que se firmaron con medios de comunicación y en el sitio web del Congreso del Estado se publica el listado de medios, propietarios o representantes legales con los que se acordó, así como los montos mensuales con cada uno de ellos, los cuales oscilan entre los 3 mil y los 150 mil pesos cada mes.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que los convenios consisten en dar difusión a los comunicados que emite la 73 legislatura de manera equilibrada, así como las campañas de promoción de las leyes que aprueba,

En total, fueron 20 millones de pesos los que se destinaron a la difusión de las actividades legislativas, 15 millones en convenios y cinco en contratos individuales de los diputados, a los que se asignan 12 mil pesos mensuales para promoverse, señaló la legisladora.