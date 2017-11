Niega alcalde de Aquila recibir notificación: no tengo nada que esconder

MORELIA, Mich., 6 de noviembre de 2017. – El alcalde de Aquila, José Luis Arteaga Olivares rechaza que haya sido notificado de la audiencia celebrada este lunes en el Poder Judicial de la Federación; asegura que no tiene nada que esconder y que detrás de la investigación podría haber intereses políticos.

Arteaga Olivares dijo en exclusiva para Agencia Quadratín, que nunca fue notificado y estuvo al tanto del citatorio hasta que leyó la noticia en los medios, sin embargo comentó estar en toda la disponibilidad para presentarse ante el juez.

“No sé de qué audiencia se está hablando, porque nadie me ha notificado, lo que me he enterado es por las noticias. Pero sí me preocupa porque quiere decir que hay temas que tenemos que arreglar y ahí están mis abogados para ayudarme… conozco mis derechos y mis obligaciones y si un juez me cita yo me voy a presentar, no tengo nada que esconder”, acotó el edil.

Además, en tono de broma Arteaga Olivares dijo sentirse confiado, no conoce de armas, su única arma es la pluma con la que despacha desde su oficina en la Presidencia Municipal de Aquila.

“Mi única arma es el lapicero que porto como alcalde, que es la herramienta que llevo para trabajar, igual mi lapicera es peligrosa…”.

Desde la perspectiva del edil detrás de la investigación que se le sigue, podrían estar intereses políticos, ya que se acercan las elecciones y su administración ha gozado de buena aceptación por parte de los ciudadanos.

“Yo solo he buscado generar empleos para mi gente, aquí en Aquila, y por eso puede ser que estemos pisando callos políticos… Se aproximan las elecciones y la gente está muy contenta con este gobierno que tenemos y podría estar afectando intereses ajenos…”, finalizó.