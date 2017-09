Morelianos piden al SUEUM no afectarlos con bloqueos de vialidades

MORELIA, Mich., 6 de septiembre de 2017.- Ante los bloqueos que se han registrado en los últimos días por parte del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), los morelianos se han dicho inconformes por ello.

En un sondeo realizado por Quadratín, se conoció la postura de algunos automovilistas, quienes afirman que esta no es la manera de exigir respuesta de las autoridades, pues afectan a terceros.

“Sí nos afecta bastante en cuestión de tiempo; tal vez sus razones han de tener para estar bloqueando, pero yo le haría el llamado a que no hicieran ese tipo de bloqueos porque nos afecta a terceros”, comentó el señor Raúl, automovilista que frecuenta la zona de la avenida Ventura Puente.

Otro ciudadano mencionó que esto tiene un trasfondo político y que requiere de atención universitaria para que los conflictos se resuelvan, insistiendo en no perjudicar a los habitantes de Morelia.

“Son cosas muy difíciles porque son asuntos políticos y tal vez ellos tengan razón, porque si no les dan sus prestaciones y son trabajadores y no se les paga a tiempo, tienen razón en hacerlo, pero diría que no bloquearan por cualquier cosa”, aseveró Martín Estrada.

“Es muy molesto porque los bloqueos son con pocas personas, pero hicieron mucho caos y esto era de locos y nos tocó ir a dar la vuelta hasta por la Lázaro Cárdenas, y en hora pico es peor, por eso les pediría que las protestas se hicieran en las instancias correctas y no afecten a la ciudadanía”, mencionó el señor Héctor Mondragón.

“Esto nos afecta porque en mi caso las rutas cambian y luego la gente no sabe por dónde nos vamos, es muy complicado y perdemos tiempo en el recorrido”, comentó Ulises, chofer de la ruta Verde 4B.

“Siempre me tocan los bloqueos y creo que el Gobierno ya debería hacer algo para ponerlos en su lugar porque no puede ser que un grupito de gente ponga de cabeza a la ciudad; me afecta porque hay que dar varias vueltas y perdemos tiempo. El Gobierno debe ponerse las pilas”, afirmó el ciudadano Salomón Brito.

Ante la molestia, el llamado también es para las autoridades estatales, pues además de las de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) la población considera que se debe evitar este tipo de acciones que se han repetido en avenidas de Morelia.