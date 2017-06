Mireles tendrá que probar acusaciones contra Alfredo Castillo: PRI

MORELIA, Mich., 16 de junio de 2017.- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Manuel Silva Tejeda, se dijo respetuoso de las declaraciones del líder fundador del movimiento autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, quien acusó al ex comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes de haber armado y uniformado al cartel, que a su decir, actualmente opera en Michoacán.

“Soy muy respetuoso de las opiniones de todos los ciudadanos, como lo soy de los comentarios del doctor Mireles, pero lo dicho por él debe de estar sustentado, debe estar documentado, si no, se queda solamente en un dicho”, comentó Silva Tejeda en entrevista.

Señaló que en lo particular siempre es muy cuidadoso de no hacer pronunciamientos que afecten a terceras personas, para no crear una polémica cuando no hay elementos suficientes y no lleve el sustento de una denuncia formal. “Respeto las opiniones de Mireles, pero el señor tendrá que probarlas”, dijo.

El pasado miércoles, José Manuel Mireles arremetió contra el Gobierno estatal y federal, y señaló que en la actualidad el cártel criminal que opera en la entidad es liderado por gente de Alfredo Castillo Cervantes, quien fuera comisionado federal de 2014 a 2015, para atender la crisis de inseguridad.

“¿Quiénes son los líderes del cartel en este momento en Michoacán? ¿No son la gente a la que uniformó y a las que entregó armas Alfredo Castillo? ¿Quién es el delincuente? Yo, por defender a mi vida, la de mi esposa y mi familia, o el desgraciado que vino a representar plenipotenciariamente al presidente de la nación, ¿Quién es el criminal?”, cuestionó Mireles en rueda de prensa.