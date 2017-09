Mireles pide a jóvenes defender voto: podemos cambiar al país en 2018

MORELIA, Mich., 6 de septiembre de 2017.- El ex líder de los autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, hizo un llamado a los jóvenes para transformar al país y aprovechar el próximo periodo electoral de 2018.

En este exhorto pidió que los ciudadanos y en particular la juventud, razonen bien a quién le darán su sufragio, pues afirmó que esta es la única manera de acabar con los efectos negativos que actualmente predominan en la sociedad por malos gobernantes.

“Aparte de votar, tenemos que defender ese voto, por la persona que ustedes decidan, la que ustedes quieran, pero hay que defender ese voto, no sé si sus maestros que alguna vez les dieron la clase de historia y les dieron a conocer cuál era la verdadera democracia y la ideología partidista”.

En este punto, Mireles refirió que eso ya no existe, pues hay funcionarios y políticos que siguiendo sus intereses militan en un partido y se cambian a otro si en algún momento el actual ya no satisface sus aspiraciones.

Por ello, dijo, hay quienes un día pueden decirse de un color o partido, y al otro día o meses después puede decir que ya es de otro instituto, pero siguiendo no sus ideales sino lo que esos partidos le ofrecen, que generalmente es posición y dinero a costa del pueblo.

“Hay quienes se acuestan con una camisa azul y se levantan con una roja mientras que en las bases del pueblo se asesinan hermanos con hermanos por defender los colores de un mugroso partido político; necesitamos que ustedes unifiquen criterios, todos los mexicanos”.

Con este llamado concluyó una conferencia que ofreció a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus Morelia, quienes le manifestaron su sentir sobre la situación de violencia que atraviesa el país y en particular Michoacán, del que dijo, busca la paz social a como dé lugar.

Para ello es que consideró que se requiere salir a votar, y no lo hace para apoyar a algún partido político en particular, sino para que la juventud entienda el papel tan trascendente que juega actualmente en la sociedad y no se quede de brazos cruzados.

“Mi sueño más grande es lograr la paz social de Michoacán, soy orgullosamente michoacano y eso me impulsa a hacer lo que voy a seguir haciendo, todos debemos sacar la casta, hay que hacerlo por un México mejor”, comentó Mireles.