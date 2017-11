Militantes no están impedidos a integrar órganos desconcentrados: IEM

MORELIA, Mich., 10 de Noviembre de 2017.- Militantes de partidos no están impedidos a formar parte de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a saber: comités municipales y consejos distritales que están en vías de conformación para el proceso electoral 2018, y por lo que actores políticos han advertido un riesgo para el principio de imparcialidad.

Entre las tareas que tienen estos órganos desconcentrados destacan la responsabilidad de recibir las listas nominales de electores, boletas y formatos para los comicios para abastecer cada casilla para el día de la elección, realizar el cómputo de la elección; en el presente proceso electoral deben quedar integrados a más tardar el 31 de diciembre

En entrevista, el consejero Humberto Urquiza Martínez, presidente de la Comisión de Educación Cívica y Participación Electoral en el IEM, hizo notar que la ley solo establece la prohibición a participar como consejeros electorales municipales o distritales a dirigentes de partidos, pero no a personas empadronadas en un partido político.

“La ley no marca como requisito no ser militante de partido; prohíbe ser dirigente; en otras palabas: un dirigente de partido no podría ser integrante de un comité, pero un militante sí; eso es la ley, pero lo que nosotros vamos a hacer es evitar perfiles que no garanticen la imparcialidad”, dijo.

Sin embargo, destacó que como autoridad electoral se abocarán a la revisión de perfiles para garantizar el principio de imparcialidad, eje sustantivo, dijo, de los órganos desconcentrados, además de que se vigilará que los aspirantes no estén vinculados a actividades con que se pudiera vulnerar la norma.

Urquiza Martínez recordó que en 44 municipios se tuvo que llevar a cabo una segunda convocatoria, debido a que en la primera no se alcanzó a reunir el número de miembros requerido para la integración de los comités y consejos; dijo que al cierre del plazo se presentaron 198 solicitudes, lo que calificó como una participación aceptable.

Fue el dirigente estatal de Morena, Roberto Pantoja Arzola, quien aseguró que han identificado presencia de militantes de partidos como PRI, PAN y PRD en los consejos distritales y comités municipales, con lo que en su opinión se contaminará desde la base la imparcialidad del proceso electoral.