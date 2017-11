Michoacán le ha cumplido al magisterio michoacano: SEE

MORELIA, Mich., 7 de noviembre de 2017.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), ha cumplido con las gestiones extraordinarias ante la Federación para cubrir el pago de adeudos, incluso los heredados de administraciones anteriores, por un monto cercano a los mil 600 millones de pesos, con los cuales ha cubierto un total de 38 bonos de los años 2015, 2016 y 2017. Señala un comunicado que, de igual forma, la dependencia estatal ha realizado los movimientos generados por el proceso de la doceava etapa de jubilación, con los cuales se beneficiaron más de 5 mil 200 personas que estaban laborando sin expediente o que se encontraban incompletos, por lo que también se sigue trabajando para terminar con los rezagos en los trámites administrativos. Entre otras gestiones, se han resuelto las siguientes demandas: regularización de 14 mil tramites en rezago, pago de rezagos y promociones laborales, reubicaciones de pagos, becas sueldo para estudios superiores, cambios de zona a zona, pago a programas educativos, dotación de materiales didácticos, jubilaciones con estímulo, pago de lentes y de gastos de defunción, pago de bono especial de festejos con incremento, pago de compensaciones y regulación gradual de adeudos con terceros institucionales. De igual manera, se han gestionado y realizado el pago de becas de media superior y subsidios, rentas a Cendis y albergues, pago de apoyos al personal de escuelas de tiempo completo, pago y regulación del personal idóneo, se han materializado pagos retroactivos que ascienden a 600 millones de pesos, se han cancelado y creado 105 plazas docentes estatales, y se crearon la misma cantidad se plazas de apoyo y asistencia, movimientos que se encontraban sin atención desde el 2015. Durante el ejercicio fiscal 2017 se han pagado los siguientes bonos: Compensación Nacional Única, por más de 38 millones de pesos; Día del Maestro, por más de 38 millones de pesos; Apoyo a la Despensa, por casi 42 millones de pesos; Carrera Administrativa, por más de 2 millones de pesos; Bono de Ajuste, por más de 34 millones de pesos; Día del Empleado Administrativo, por más de 5 millones de pesos; Ayuda para Gastos en Útiles Escolares, por más de 5 millones de pesos, y Estímulo a la Superación Educativa, por cerca de 130 millones de pesos. La SEE refrenda su compromiso con el magisterio michoacano de seguir con las gestiones necesarias para contar con los recursos extraordinarios que le permitan atender las necesidades educativas y laborales, por lo que hace un llamado a las y los trabajadores a privilegiar el diálogo y a trabajar de manera conjunta para consolidar una educación más justa, equitativa e inclusiva para las niñas, niños y jóvenes de Michoacán. Asimismo, comunica que el día de hoy será pagado el “Estímulo por Años de Servicio al Personal Docente” que labora en Oficinas Centrales, el cual se les adeudaba a las promociones correspondientes a 2015 y 2016 e incluso se pagará el correspondiente a 2017, todo ello por un monto cercano a los 6.5 millones de pesos. La SEE convoca a las y los trabajadores del sector a demostrar su compromiso social y laboral con la educación, cumpliendo con su obligación de estar en las aulas y no en las calles, y los exhorta a respetar el derecho superior a la educación de la niñez y la juventud, el cual debe estar por encima de cualquier interés personal o de grupo.