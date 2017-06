Mi trabajo más importante, la paternidad: Humberto Urquiza Martínez

MORELIA, Mich., 18 de junio de 2017.- Humberto Urquiza Martínez, maestro en Derecho Constitucional, especialista en materia electoral, autor de varios libros, docente e investigador, y actualmente miembro del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), combina sus actividades con el trabajo más importante de su vida: la paternidad.

En entrevista con Quadratín, en el marco del Día del Padre que se celebra este domingo, Humberto narró cómo en varias ocasiones ha tenido que sacrificar momentos de convivencia con sus hijos, una niña y un niño, quienes, a su corta edad, le enseñan diariamente que el sentido de la vida es la familia.

“En varios momentos, sobre todo en procesos electorales, he tenido que quitarles tiempo, tiempo de conocerlos, vivirlos y entenderlos. Por interesante que pueda ser, nada tiene sentido si no estoy con ellos, y si no los apoyo; con mis hijos tengo una convivencia muy cercana, me enseñan día a día lo importancia de la vida, que es la familia”, comentó.

Compartió que ser integrante del IEM, al igual que combinar su actividad como docente en instituciones académicas y de investigación, han sido un reto para su vida personal, pero que el gusto que sus hijos han visto que tiene por las actividades que realiza, han logrado impregnar en ellos el entendimiento y la comprensión ante algunas ausencias.

“Han ido viendo que las actividades que realizo las hago con un gusto tal que en algunos momentos han manifestado su pequeño interés por algunas de estas cosas; sobre todo cuando han visto un libro mío, cuando presenté uno en la Feria Internacional del Libro, o cuando ven la proyección que puedo tener, y el gusto que tengo por el trabajo que hago”.

El padre de familia narró como la reacción positiva de sus hijos le ha ayudado enfrentar los diferentes retos, y le ha enseñado a aprovechar cada minuto con ellos; confió que de su niña he aprendido mucho; “es una niña que tiene muchos retos; en mi niño reconozco esa inocencia infantil, y que el ser humano debe de mantener día a día”.

“En ocasiones ha sido muy difícil poder combinar todo esto, pero, llegar con ellos y convivir con ellos en las noches, los sábados y domingos, algunas comidas, los desayunos, como espacios de convivencia me han permitido ser un padre, creo que bueno, el tiempo lo dirá”, expresó Humberto.