Mantienen las mismas cuotas a transportistas, pero aumentan tarifa

MORELIA, Mich., 26 de diciembre de 2016.- Los derechos que pagan los prestadores del servicio de transporte público no sufrirán incrementos durante 2017 e incluso tendrán descuentos, según el proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos 2017.

En reunión de las comisiones unidas dictaminadoras del paquete fiscal 2017, se conoció que previo acuerdo con los transportistas, se eliminaron las propuestas del gobernador Silvano Aureoles Conejo de aumentar el costo de la revista mecánica y el impuesto del dos por ciento a la publicidad en las unidades.

El diputado integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública informó que los transportistas no tendrán ningún cobra adicional a lo que actualmente pagan, pero esto no implica que no haya aumento en las tarifas ya que corresponde a la Comisión Coordinadora de Transporte.

“Se atendieron algunas razones justas, en 2016 sí se vieron afectados por el tema de las placas y aparte sus placas son más caras y se les autoriza un descuento en las licencias de chofer para queden solo un poco más arriba que la de los automovilistas, tampoco pagarán por la constancia de no infracción ya que es la instancias correspondiente la que debe demostrar que tienen algunas infracciones, eran cosas justas y así lo valoramos”.

El presidente de dicha Comisión, Manuel López Meléndez reconoció que el incremento a las tarifas que se ha manejado de un peso, para quedar en ocho pesos el viaje, será un golpe a la economía de los michoacanos.

“Hay un desconcierto por todo lo que está ocurriendo en el estado, como es el tema de la escases de gasolina, y lo que se ha estado especulando es que pueda subir el tres ppesos, y si los transportistas no prevén este tema prácticamente estaría entrando directamente en una situación difícil y pues caótica para ellos”, justificó.