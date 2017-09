Lluvias han generado daños a por lo menos 20 mil hectareas de cultivo

MORELIA, Mich., 3 de septiembre de 2017.- Al menos 20 mil hectáreas de cultivos de granos resultaron afectadas por las lluvias y los caminos saca cosechas quedaron destrozados, informó el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, Sergio Ochoa Vázquez.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional dijo que de acuerdo con reportes de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) iban alrededor de 14 mil hectáreas a las que se sumaron otras seis mil hectáreas con las últimas lluvias.

Eso en cuanto a los cultivos de granos porque las huertas frutícolas, sobre todo las de cítricos, también se vieron afectadas por las torrenciales lluvias porque es época de floración y eso se va a reflejar en la disminución de la producción.

“Sin lugar a dudas el exceso siempre afecta y en este año ha caído agua en exceso y los caminos saca cosechas ya están muy dañados, esperemos que los ayuntamientos conjuntamente con el gobierno del estado se den a la tarea de repararlos”.

Ochoa Vázquez indicó que la lluvia llegó tarde, cuando se ocupó para la siembra de granos no llovió y ahora llueve en exceso, pero consideró que eso es cosa de la naturaleza y por ello la importancia de los seguros agrícolas, aunque dijo no tener datos sobre los cultivos asegurados y los que no lo están.