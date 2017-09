Llama Rector a SUEUM a no afectar a terceros con bloqueos

MORELIA, Mich., 4 de septiembre de 2017.- El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna González, exhortó al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) a no afectar a la ciudadanía por asuntos internos.

Entrevistado previo a la reunión con el gremio respecto a las movilizaciones que ha emprendido y que retomó este lunes bloqueando calles, señaló que esto no es deseable.

“Todos somos ciudadanos, no únicamente algunos sí y otros no, todos somos ciudadanos y tenemos derechos y efectivamente está el derecho a la manifestación, pero también está el derecho al libre tránsito, no hay ningún derecho absoluto.

“Creo que es importante que tengamos presente que en nuestra actuación, apegada a derecho, parte de nuestra obligación como ciudadanos es respetar los derechos de terceros, y eso es fundamental que lo tengamos presente”.

Reiteró que esto se está registrando en un conflicto dentro de la máxima casa de estudios de la entidad y no debe trascender afectando a la población michoacana.

“El diálogo se está dando en casa, se está dando en la Universidad Michoacana y ojalá podamos avanzar sin perjudicar los derechos de terceros”, insistió Serna.

A su vez, manifestó que si el SUEUM está luchando por los derechos propios, debe tener en cuenta los derechos de terceros también, en alusión a los bloqueos que se dieron este lunes en avenidas principales de Morelia por violaciones contractuales y que afectaron el libre tránsito.