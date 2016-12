Llama Adriana Hernández a no especular con los energéticos

MORELIA, Mich., 23 de diciembre de 2016.- Un llamado a no especular con los energéticos en tanto se regulariza el abasto, hizo la presidenta de la Junta de Coordinación Política dl Congreso del

Estado, Adriana Hernández Íñiguez.

La diputada por el distrito de La Piedad dijo que es preocupante el desabasto de la gasolina porque no solo afecta a los automovilistas sino también a los transportistas, a los agricultores, a los comerciantes que sin combustible se quedan paralizados.

Señaló que si bien es un tema de la Federación, si es necesario que el Congreso del Estado haga un exhorto para que se tomen las previsiones necesarias y el problema no se desborde se hará, aunque recordó que el director general de Petróleos Mexicanos ya ha declarado que se están buscando las soluciones.

Hernández Íñiguez rechazó que la reforma energética haya fracasado ya que únicamente falló la estrategia de comunicación al no señalar el tiempo que se podía llevar ver los beneficios como la baja en los precios del gas LP, la gasolina y la energía eléctrica, aunque sí hayan visto ya algunos reducciones.

“También ha influido que se trate de uno de los sectores con un quebranto financiero importante, no de esta administración sino de muchas otras, derivado de la no inversión en tecnología de contratos carísimos que se hacían para exploración y extracción; no es fácil que se eche andar en poco tiempo, se tenía previsto el sexenio para que pudiera arrancar, además de factores externos como el precio del crudo y la cotización internacional del dólar.