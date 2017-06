Ley de Seguridad Interior no será votada en esta legislatura: diputado

MORELIA, Mich., 11 de junio de 2017.- La Ley de Seguridad Interior ya no tiene espacio para ser aprobada en la actual legislatura debido a que el proceso electoral que se vivió en 4 entidades del país la retrasó.

Lo anterior lo dio a conocer el diputado federal y presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández González en entrevista telefónica para Quadratín

El perredista señaló que él ve complicado el que la ley se dictamine y después entre al pleno de la Legislatura para su votación, pues ya se viene también el proceso electoral del 2018 y algunos diputados comenzarán a pedir licencia en caso de querer contender por algún puesto de elección popular.

“Las elecciones que acaban de pasar provocaron que no se discutiera en el periodo pasado, dicen que para la siguiente semana se va a convocar, yo no veo condiciones y luego viene el 2018 y probablemente ya no la podamos en esta legislatura votar”, señaló el legislador federal.

El regiomontano insistió en que la ley tiene muy pocas posibilidades de ser votada en esta legislatura, ya que los tiempos se están agotando, previó pocas condiciones para convocar a una sesión extraordinaria.

“Veo muy difícil que salga en esta legislatura, veo muy pocas condiciones para poderla dictaminar y en su caso poder votar”, insistió Waldo Fernández.

Ante la problemática que prevalece de si el PRD va a favor o en contra de la ley, el legislador federal adelantó que su partido iría en contra de ser presentada como está actualmente.

“Como está presentada la iniciativa por el diputado César Camacho, el PRD iría en contra, salvo que sean tomadas las consideraciones y observaciones que se están haciendo, pero hay que señalar que no hay dictamen”, dijo.

Mando Mixto es optativo; no afectaría a Michoacán

En caso de que se apruebe el Mando Mixto no afectaría a Michoacán, debido a que tiene la característica de que es optativo, señaló el diputado federal.

“No les afecta a Michoacán porque es optativo. El Mando Mixto tiene esta característica que tú como autoridad estatal o municipal eres el que opta por cual implementar”, concluyó