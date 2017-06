El que la haga que la pague; que los corruptos se vayan a la cárcel: PRI

MORELIA, Mich., 17 de junio de 2017.- Al señalar “¡que los corruptos se vayan a la cárcel!”, el secretario de vinculación al interior del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Christopher James Barousse, advirtió a la comunidad tricolor de Michoacán la necesidad de hacer una revisión interna en materia de corrupción.

“Si no cambiamos nos cambian, hoy quien no quiere a nuestro partido tiene nueve posibilidades más; no queremos un PRI ausente de las causas de la gente, sino uno que sea vigoroso, que escuche a la gente y que regrese a lo básico”, comentó durante la Asamblea Estatal de la Confederación Nacional Obrera y Popular del PRI en Michoacán, a donde acudió como representante del CEN.

En entrevista posterior, al referirse a la ex alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, emanada del PRI, y a quien se sujetó a proceso penal por presuntos vínculos con el crimen organizado y por el delito de homicidio, por lo que recientemente fue sentenciada a 15 años de prisión, expresó: “¡que los corruptos se vayan a la cárcel!”.

“El que la haga que la pague, alguien que haya utilizado las siglas de nuestro partido y se haya enriquecido, y haya robado: a la cárcel, en el PRI no queremos a los corruptos en el PRI los corremos”, señaló James Barousse, quien, cuestionado en torno a los ex gobernadores de Michoacán: Jesús Reyna García y Fausto Vallejo, cuestionados por sus vínculos con el crimen organizado, admitió que todos los sectores son vulnerables a infiltraciones.

“Retos todos los tenemos, losmedios de comunicación, los partidos políticos, retos todos los tenemos de que se les meta el crimen organizado o algún malo larga que sea amante de lo ajeno, retos siempre hay, pero somos muchos más quienes hacemos las cosas de manera clara y transparente”, comentó.

En este contexto, señaló que la rendición de cuentas es uno de los aspectos que debe replantearse el PRI, la rendición de cuentas de las personas electas como diputados, regidores y gobernantes, “tienen que rendirle cuentas al partido para estar a tiempo de jalarles las orejas, combatir la corrupción desde el interior que nuestro partido, que los candidatos presenten su 3 de 3, porque luego salen con carros de lujo y bienes fuera de la lógica”, lanzó.