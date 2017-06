Jóvenes son vistos como un grupo de llenar espacios en la política: PVEM

MORELIA, Mich., 9 de junio de 2017.- El sector juvenil de la sociedad es visto por los partidos políticos como un grupo de llenar espacios, no tienen oportunidad o no se les abren los lugares para crecer dentro del manejo de temas que competen a los institutos políticos.

En entrevista para Quadratín, el secretario de los jóvenes del Partido Verde Ecologista de México en Morelia, Jonatan Isahí Villa Vargas comentó que, actualmente, las fuerzas políticas del país no ven el potencial que pueden aportar los jóvenes a los partidos.

“Los partidos políticos solo ven a los jóvenes como un grupo de llenar espacios; hay partidos que los están volteando a ver de otra manera, donde ya se están tomando en cuenta sus puntos de opinión, los proyectos y las nuevas formas de participación en la política”, comentó.

El secretario de los jóvenes del PVEM enfatizó que es momento de romper los paradigmas que prevalecen en el mundo político, en el cual solo tienen poder los que son hijos de… o los que son apadrinados por los viejos políticos.

“Debemos de romper el paradigma del dedazo, del ser el hijo de un funcionario público o de algún político, es con trabajo como se obtienen los cargos y muchos jóvenes comienzan a involucrarse con nuevas ideas”.

Jonatan Isahíb indicó que en el PVEM se les están abriendo las puertas a los jóvenes interesados en involucrarse en los temas de política para posteriormente poder aspirar a un cargo de elección popular “en el Partido Verde Ecologista de México se nos están abriendo las puertas a los jóvenes”.

Insistió en que el principal reto al que se enfrentan los jóvenes al ingresar a un partido es que no cuentan con el respaldo de un “padrino político” que les abra las puertas de manera diestra y siniestra.

“El reto viene cuando no tienes un padrino político, en algunos partidos no les dejan crecer porque no representan nada por no tener capital político”, dijo.

Villa Vargas aludió que existe un hartazgo del sector juvenil hacia los partidos porque no los voltean a ver como un referente o como un apoyo que aporte ideas a los institutos políticos.

“Existe un hartazgo de los jóvenes por el hecho de que no se les toma en cuenta, no se inmiscuyen en los partidos políticos porque no los pelan, necesitamos a los jóvenes dentro del Partido Verde Ecologista de México.

PVEM debe separarse del PRI en 2018

El secretario de los jóvenes del PVEM en Morelia detalló que es momento de que su instituto político se separe del tricolor, pues ya tiene la fortalece para hacerlo y poder contender de manera unitaria en cualquier elección.

“Siempre vamos a tener un buen referente del PRI, en todas las campañas nos ha ayudado muy bien, pero todo hermano chiquito debe empezar a crecer y el PVEM ha empezado a hacerlo en Michoacán”, concluyó.